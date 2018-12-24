Москва, , 15:33 — REGNUM Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА Кириллу Десподову. Об этом сообщает «Топ спорт».

По информации издания, «Спартак» планирует купить форварда в зимнее трансферное окно и готовит солидное предложение по трансферу. Болгарский клуб рассчитывает выручить €4 млн на продаже футболиста.

Отмечается, что Десподов рассматривается в качестве возможной замены Луису Адриано, который может зимой покинуть «Спартак».

В составе ЦСКА Десподов провёл 79 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 26 голевых передач.

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