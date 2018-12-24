Понедельник, 24 Декабря 2018 года
16:08:26 МСК

«Спартак» проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА

Спорт

«Спартак» планирует купить Кирилла Десподова в зимнее трансферное окно

Москва, 24 декабря 2018, 15:33 — REGNUM  Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА Кириллу Десподову. Об этом сообщает «Топ спорт».

По информации издания, «Спартак» планирует купить форварда в зимнее трансферное окно и готовит солидное предложение по трансферу. Болгарский клуб рассчитывает выручить €4 млн на продаже футболиста.

Отмечается, что Десподов рассматривается в качестве возможной замены Луису Адриано, который может зимой покинуть «Спартак».

В составе ЦСКА Десподов провёл 79 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 26 голевых передач.

Читайте также: Нападающий «Спартака» Луис Адриано может перейти в «Галатасарай»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить