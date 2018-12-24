Мхитарян не стал лучшим футболистом Армении впервые с 2011 года

Ереван, , 15:19 — REGNUM Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим игроком года в Армении. Об этом 24 декабря сообщает «Р-спорт».

Мхитарян получил 119 очков в голосовании, в котором участвовали президенты, главные тренеры и капитаны армянских клубов, а также представители СМИ.

Победил в голосовании полузащитник сборной Армении Маркос Пиццелли. Натурализованный бразилец, выступающий в казахстанском «Актобе», получил 171 очко. В России Пиццелли известен по игре за «Кубань» и «Краснодар».

На третьем месте с 32 очками оказался форвард немецкого клуба «Ян Регенсбург» Саркис Адамян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лучшим тренером Армении в 2018 году признан российский специалист Андрей Талалаев, возглавляющий ереванский «Пюник».

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