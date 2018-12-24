Гроссмейстер Хикару Накамура сразится в Dota 2 с киберспортсменом

Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Американский гроссмейстер Хикару Накамура проведёт прямую трансляцию по многопользовательской видеоигре Dota 2. Партнёром по команде шахматиста станет профессиональный киберспортсмен Никлас Wagamama Хогстром, о чём Накамура рассказал в своей трансляции на сервисе Twitch.

Накамура признался, что до этого никогда не играл в Dota 2. Трансляция пройдёт на канале гроссмейстера на Twitch в феврале 2019 года. Ранее Накамура стал известен как самый молодой мастер Американской шахматной федерации. На декабрь 2018 года его мировой рейтинг составляет 2746 очков.

Напомним, что Dota 2 — это многопользовательская командная арена, разработанная компанией Valve. Игра была тепло принята игроками и критиками, и быстро стала одной из крупнейших киберспортивных дисциплин в мире. Также 28 ноября 2018 года на основе игровой вселенной Dota 2 вышла карточная коллекционная игра Artifact. Она была неоднозначно принята игроками из-за неудобной системы монетизации, а количество людей, играющих в Artifact упало на 80% спустя две недели после релиза.

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