Понедельник, 24 Декабря 2018 года
16:07:58 МСК

Гроссмейстер Хикару Накамура сразится в Dota 2 с киберспортсменом

Спорт

Матч ожидается в феврале 2019 года

Вашингтон, 24 декабря 2018, 15:49 — REGNUM  Американский гроссмейстер Хикару Накамура проведёт прямую трансляцию по многопользовательской видеоигре Dota 2. Партнёром по команде шахматиста станет профессиональный киберспортсмен Никлас Wagamama Хогстром, о чём Накамура рассказал в своей трансляции на сервисе Twitch.

Накамура признался, что до этого никогда не играл в Dota 2. Трансляция пройдёт на канале гроссмейстера на Twitch в феврале 2019 года. Ранее Накамура стал известен как самый молодой мастер Американской шахматной федерации. На декабрь 2018 года его мировой рейтинг составляет 2746 очков.

Напомним, что Dota 2 — это многопользовательская командная арена, разработанная компанией Valve. Игра была тепло принята игроками и критиками, и быстро стала одной из крупнейших киберспортивных дисциплин в мире. Также 28 ноября 2018 года на основе игровой вселенной Dota 2 вышла карточная коллекционная игра Artifact. Она была неоднозначно принята игроками из-за неудобной системы монетизации, а количество людей, играющих в Artifact упало на 80% спустя две недели после релиза.

Читайте ранее в этом сюжете: Команда Astralis выиграла чемпионат по CS:GO в Лиссабоне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Киберспорт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить