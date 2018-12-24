Андрей Талалаев признан лучшим тренером Армении 2018 года

Ереван, , 15:04 — REGNUM Российский тренер Андрей Талалаев, который возглавляет ереванский «Пюник», признан лучшим тренером Армении в 2018 году. Об этом 24 декабря сообщает Sport24.

Талалаев занял первое место в голосовании, набрав 70 очков. Вторым стал наставник сборной Армении Армен Гюлбудагянц, получивший 60 очков.

Третью позицию разделили главный тренер «Ширака» Вардан Бичахчян и наставник «Алашкерта» Арам Восканян, которые набрали по 55 очков.

Напомним, под руководством Талалаева «Пюник» вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы, чего ранее не удавалось сделать ни одной армянской команде. В текущем сезоне «Пюник» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Армении после 17 туров.

Читайте также: Талалаев вывел «Пюник» в третий раунд квалификации Лиги Европы

Читайте ранее в этом сюжете: Главный тренер «Пюника» Талалаев дисквалифицирован до конца сезона