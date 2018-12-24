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Нападающий СКА Виктор Тихонов дисквалифицирован за драку

Спорт

Тихонов получил дисквалификацию на один матч

Санкт-Петербург, 24 декабря 2018, 14:28 — REGNUM  Континентальная хоккейная лига (КХЛ) дисквалифицировала нападающего СКА Виктора Тихонова на один матч за драку с форвардом ЦСКА Павлом Карнауховым. Об этом 24 декабря сообщается на сайте лиги.

Тихонов был наказан большим штрафом за драку. Для него это наказание стало вторым в сезоне. Форвард получил дисквалификацию на один матч и индивидуальный штраф.

Таким образом, Тихонов пропустит ближайший матч СКА на выезде против «Куньлунь Ред Стар», который пройдёт 25 декабря.

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