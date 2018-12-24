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Полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо отказался возвращаться в команду

Спорт

Это связано с угрозами в его адрес

Полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо отказался возвращаться в команду
Светлана Бекетова
Фернандиньо

Бразилиа, 24 декабря 2018, 13:53 — REGNUM  Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо отказывается возвращаться в сборную Бразилии из-за угроз в его адрес. Об этом рассказал главный тренер команды Тите, сообщает El Espanol.

После чемпионата мира 2018 года в адрес Фернандиньо и его семьи стали поступать угрозы в соцсетях. Из-за этого футболист попросил тренера в ближайшее время не вызывать его в команду.

Отмечается, что угрозы связаны с тем, что Фернандиньо отметился автоголом в ворота своей команды в матче ¼ финала чемпионата мира с Бельгией. В результате бразильцы проиграли со счётом 1:2.

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