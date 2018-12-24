Губерниев прокомментировал критику вице-президента IBU

Москва, , 13:23 — REGNUM Российский спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзу свои критические замечания высказать лично. Об этом пишет 24 декабря «Спорт-Экспресс».

"Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно думаете о том, что же там сказал русский парень», — цитирует издание слова Губерниева.

Телеведущий с иронией отнесся к словам спортивного функционера о том, что его высказывания вредят «российскому и мировому биатлону».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что в расположение сборной России по биатлону в городе Хохфильцене (Австрия) явились полицейские. По словам журналиста, спортсменам, а также тренерам, врачам и массажистам сборной были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.

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