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Полузащитник «Арсенала» Рэмзи перейдёт в «Ювентус» по окончании сезона

Спорт

Срок соглашения Рэмзи с «Арсеналом» заканчивается летом 2019 года

Турин, Италия, 24 декабря 2018, 13:11 — REGNUM  Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи может перейти в туринский «Ювентус». Об этом Football Italia.

По информации издания, Рэмзи решил перейти в «Ювентус» после истечения срока контракта с «Арсеналом». Туринский клуб предложил 27-летнему футболисту зарплату в €10 млн в год.

Отмечается, что срок соглашения Рэмзи с «Арсеналом» заканчивается летом 2019 года. Он покинет клуб на правах свободного агента.

Напомним, Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года.

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