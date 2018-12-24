В Новосибирске открыли крупнейший в России спорткомплекс для гимнастов

Новосибирск, , 14:33 — REGNUM В Новосибирской области в рамках госпрограммы по развитию физкультуры и спорта сегодня, 24 декабря, открылся специализированный региональный «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного». Новый физкультурно-оздоровительный комплекс расположен на улице Георгия Колонды, 5 в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Центр включает спортивный зал с трибунами на 400 мест, зал хореографии, тренажерный зал, хозяйственно-бытовые помещения, медицинский кабинет, конференц-зал и музей спортивных достижений и отвечает всем международным требованиям и стандартам. Общая площадь объекта составляет 7,5 тысяч кв. м.

На торжественной церемонии открытия министр спорта РФ Павел Колобков, который сегодня, 24 декабря, находится с рабочей поездкой в Новосибирске, заявил, что новосибирский центр получился уникальным.

«В России, пожалуй, и в мире подобных комплексов единицы, — сказал Колобков. — Здесь можно не только тренироваться, но и проводить соревнования самого высочайшего уровня. В этом году наша мужская и женская российские сборные показывают потрясающий результат, и надеюсь, он будет в будущем только укрепляться».

А в мэрии Новосибирска ИА REGNUM заявили, что этот центр — крупнейший в России комплекс для занятий гимнастов. С инициативой его строительства выступили Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области и Фонд олимпийского чемпиона Евгения Подгорного.

«Сегодня в Новосибирске настоящий праздник, потому что сказка стала былью, сбылась мечта замечательного сибирского спортсмена, самородка Евгения Подгорного. Завоевав награды для себя, для города, для страны, он мечтал, чтобы здесь, на его родине, была школа гимнастики, чтобы она имела свою базу, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Евгений Подгорный, безусловно, легендарная личность, но за ним должны идти следующие поколения новосибирских гимнастов, которые составят славу нашего отечественного спорта. И новый центр — начало этого пути».

Строительство началось в 2017 году. Занятия в центре начнутся уже в январе 2019 года. На его базе создана спортивная школа — руководство школы планирует набрать около трёхсот юных гимнастов в 2019 году, а в 2020 году увеличить число занимающихся до пятисот. Новосибирские власти рассчитывают, что новый центр станет базой для подготовки российской сборной по спортивной гимнастике к Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Отметим, что объект был включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» по направлению «Создание в субъектах РФ региональных центров для подготовки сборных команд и спортивного резерва», а также в государственную программу Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015−2021 годы».