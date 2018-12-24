Понедельник, 24 Декабря 2018 года
13:03:50 МСК

Голландскую пловчиху подозревают в употреблении допинга

Спорт

Допинг-тест дал положительный результат

Амстердам, 24 декабря 2018, 12:57 — REGNUM  Голландская пловчиха Кира Туссен подозревается в употреблении запрещённых препаратов. Об этом сообщает Volkskrant.

Спортсменка сдала допинг-пробу 2 ноября на этапе Кубка мира в Пекине. Тест дал положительный результат на наличие тулобутерола — препарата, который предназначен для расширения дыхательных путей.

Туссен была отстранена от участия в международных соревнованиях и пропустила чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который состоялся в Ханчжоу с 11 по 16 декабря. На данный момент дисциплинарный комитет Международной федерации водных видов спорта проводит расследование.

Добавим, что Туссен является двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Допинговые скандалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить