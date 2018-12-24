Голландскую пловчиху подозревают в употреблении допинга

Амстердам, , 12:57 — REGNUM Голландская пловчиха Кира Туссен подозревается в употреблении запрещённых препаратов. Об этом сообщает Volkskrant.

Спортсменка сдала допинг-пробу 2 ноября на этапе Кубка мира в Пекине. Тест дал положительный результат на наличие тулобутерола — препарата, который предназначен для расширения дыхательных путей.

Туссен была отстранена от участия в международных соревнованиях и пропустила чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который состоялся в Ханчжоу с 11 по 16 декабря. На данный момент дисциплинарный комитет Международной федерации водных видов спорта проводит расследование.

Добавим, что Туссен является двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.