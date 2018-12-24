Первое заседание оргкомитета по подготовке к МЧМ-2023 прошло в Новосибирске

Новосибирск, , 12:48 — REGNUM В Новосибирске прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Его провёл губернатор Новосибирской области Андрей Травников, участие в обсуждении плана мероприятий принял министр спорта России Павел Колобков. Как заявили ИА REGNUM в региональном правительстве, при подготовке к МЧМ-2023 федеральный центр готов оказывать области не только финансовую, но и организационную поддержку.

На заседании были затронуты вопросы строительства многофункциональной ледовой арены на ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирск и развития прилегающей к ней территории, а также реконструкции ледового дворца спорта «Сибирь» и создания АНО «Исполнительная дирекция молодёжного Чемпионата мира по хоккею 2023».

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что помощь федерального центра региону предусмотрена также и в 2020—2021 годах — причём не только финансовая.

«Поддержку окажем, связанную с вопросами виз, таможни, — все, что зависит от федерального центра. В министерстве будет создана межведомственная рабочая группа и заместитель министра входит в оргкомитет, который создан в Новосибирской области», — уточнил Корлобков.

Губернатор Новосибирской области сказал, что регион уже изучил опыт других субъектов федерации, в которых ранее проходили матчи Чемпионат мира по футболу в 2018 году, а также опыт Казани, которая провела Всемирную летнюю Универсиаду в 2013 году и Красноярска, в котором в 2019 году пройдёт Всемирная зимняя Универсиада.

«Нам предстоит выполнить большой объём работ в ближайшие три года — не только строительных, но и организационных. С учётом того, что мы изучили опыт коллег, мы понимаем, какие вопросы надо решить, но расслабляться нельзя, спектр вопросов достаточно большой», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранеезаявил, что часть матчей молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году может пройти в Омске — при условии, что регион будет готов организовать их на высоком уровне.

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Мнения жителей Новосибирской области по этому вопросу разделились.

Напомним, 30 мая 2018 года Федерация хоккея РФ получила официальное подтверждение от Международной хоккейной Федерации о проведении МЧМ-2023 в городе Новосибирск. За право проведения также боролись Канада, США, Швеция и Финляндия.

26 ноября 2018 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об образовании организационного комитета по подготовке и проведению МЧМ-2023. В рамках подготовки к чемпионату в Новосибирске планируют построить новую ледовую арену, обустроить прилегающую к ней территорию, построить новую станцию метро — Спортивную» и реконструировать уже имеющийся ледовый дворец спорта «Сибирь».

Сейчас проект ледовой арены проходит государственную экспертизу. В бюджет области на 2019 год заложены 1,3 миллиарда рублей на её строительство, ещё 300 млн рублей составит федеральное софинансирование. По мнению губернатора Андрея Травникова, этих средств достаточно, чтобы в следующем году вести строительство новой ледовой арены запланированными темпами.

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