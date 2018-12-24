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Бывший чемпион UFC Джон Джонс провалил допинг-тест

Спорт

В его организме найдено запрещённое вещество

Лас-Вегас, США, 24 декабря 2018, 12:45 — REGNUM  Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс провалил допинг-тест, в его организме найдено запрещённое вещество. Об этом сообщает MMA Junkie

В начале декабря Джонс сдал допинг-пробу, которая дала положительный результат на наличие туринабола. За употребление этого вещества Джонс ранее был дисквалифицирован на 15 месяцев.

Из-за этого турнир UFC 232 перенесён из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. При этом дата турнира осталась прежней — 29 декабря.

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