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Дабл-дабл Джеймса не помог «Лейкерс» в матче с «Мемфисом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 107:99

Лос-Анджелес, США, 24 декабря 2018, 12:14 — REGNUM  «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 107:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон, набравший 27 очков.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов.

На сегодняшний день «Мемфис» занимает 15-е место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» идут на 10-м месте.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Мемфис Гриззлиз» (Мемфис) — 99:107 (20:26, 29:24, 26:24, 22:35).

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