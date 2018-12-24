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Полузащитник «Баварии» Рибери может перейти в «Галатасарай»

Спорт

«Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику

Мюнхен, Германия, 24 декабря 2018, 11:43 — REGNUM  Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, к французскому полузащитнику проявляет интерес «Галатасарай», который предложил игроку контракт на 1,5 года. Действующее соглашение Рибери с «Баварией» рассчитано до лета 2019 года.

Отметим, что Рибери выступал за «Галатасарай» в 2005 году и сыграл 17 матчей, забив один гол. После этого он перешёл в «Марсель», откуда в 2007 году за €30 млн перешёл в «Баварию».

Ранее сообщалось, что после окончания текущего сезона «Бавария» планирует обновить состав и найти замену возрастным полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену.

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