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«Витесс» Слуцкого завершил первый круг чемпионата Голландии на пятом месте

Спорт

«Витесс» сыграл вничью «Де Графсхап» со счётом 2:2

Арнем, Нидерланды, 24 декабря 2018, 11:35 — REGNUM  «Витесс» сыграл вничью «Де Графсхап» в матче 17-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Де Графсхап» дважды выходил вперёд благодаря голам полузащитника Франка Олейве и нападающего Фюрдьела Нарсинга. «Витесс» ответил забитыми мячами Мартина Эдегора и Матуша Беро.

Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.

На сегодняшний день «Витесс» занимает пятое место в чемпионате Голландии, в активе команды 26 очков после 17 матчей. «Де Графсхап» идёт на 18-м месте, имея в активе 12 очков после 17 игр.

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