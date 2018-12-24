Сергей Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 24 декабря сообщается на сайте лиги.

Бобровский в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) сыграл на ноль во второй раз за сезон, отразив все 39 бросков по своим воротам. Он лидирует в НХЛ по количеству «сухарей» за последние три сезона.

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Лучшим игроком дня стал форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, который набрал четыре очка в игре с «Бостон Брюинз» (5:3). На счету Ахо две шайбы и две голевые передачи.

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Замкнул тройку форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, который отметился результативной передачей в матче с «Аризоной Койотс» (3:4). 39-летний канадец вышел на 10-е место в истории НХЛ по результативным передачам, обогнав Марселя Дионна.

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