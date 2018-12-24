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«Аризона» вырвала победу над «Сан-Хосе» в серии буллитов

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:3

Сан-Хосе, США, 24 декабря 2018, 10:52 — REGNUM  «Аризона Койотс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Аризоны» нападающий Алекс Галченюк отметился дублем, также на счету победный бросок в серии буллитов. Ещё одну шайбу забросил форвард Конор Гарланд.

В составе «Сан-Хосе» дубль оформил Томаш Гертл, ещё один точный бросок на счету Тима Хеда.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 34 очка в 36 матчах. «Сан-Хосе» идёт на девятом месте, в активе команды 45 очков в 38 играх.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1).

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