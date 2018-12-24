Передача Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Вегас»

Вашингтон, , 10:49 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Лос-Анджелеса» отличились Майкл Амадио, Алекс Иафалло, Джефф Картер и Тайлер Тоффоли. Результативной передачей отметился российский нападающий Илья Ковальчук.

В составе «Вегаса» точными бросками отметились Томаш Носек, Райлли Смит и Райан Ривз.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 31 очко в 37 матчах. «Вегас» идёт на 12-м месте, в активе команды 44 очка в 39 играх.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1).

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