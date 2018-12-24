Понедельник, 24 Декабря 2018 года
11:00:37 МСК

Форварды «Каролины» Терявяйнен и Ахо обыграли «Бостон»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:3

Форварды «Каролины» Терявяйнен и Ахо обыграли «Бостон»
Benjamin Reed
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

Роли, США, 24 декабря 2018, 10:35 — REGNUM  «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Каролины» финские нападающие Теумо Терявяйнен и Себастьян Ахо отметились забили по два гола и отдали по две результативных передачи. Также отличился защитник Джастин Фолк.

В составе «Бостона» дубль оформил форвард Райан Донато, также точным броском отметился Стивен Кемпфер.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 24-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 35 матчах. «Бостон» идёт на 11-м месте, в активе команды 44 очка в 37 играх.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).

Читайте также: Два очка Панарина и «сухарь» Бобровского: «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить