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Два очка Панарина и «сухарь» Бобровского: «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

Два очка Панарина и «сухарь» Бобровского: «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси»
Michael Miller
Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс»

Ньюарк, США, 24 декабря 2018, 09:28 — REGNUM  «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Коламбуса» российский нападающий Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Также отличились Кэм Аткинсон и Оливер Бьёркстранд.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский во второй раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 39 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 45 очков в 36 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 30-м месте, в активе команды 31 очко в 35 играх.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).

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