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Сборная России разгромила Швейцарию перед стартом молодёжного ЧМ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Сборная России разгромила Швейцарию перед стартом молодёжного ЧМ
Цитата из м\ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Ванкувер, Канада, 24 декабря 2018, 09:06 — REGNUM  Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе сборной России дубль оформил Григорий Денисенко, также отличились Клим Костин и Даниил Журавлёв. Единственную шайбу в составе швейцарцев записал на свой счёт Рамон Таннер.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря по 5 января в Канаде. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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