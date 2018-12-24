Сборная России разгромила Швейцарию перед стартом молодёжного ЧМ

Ванкувер, Канада, , 09:06 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе сборной России дубль оформил Григорий Денисенко, также отличились Клим Костин и Даниил Журавлёв. Единственную шайбу в составе швейцарцев записал на свой счёт Рамон Таннер.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря по 5 января в Канаде. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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