Сборная России разгромила Швейцарию перед стартом молодёжного ЧМ

Ванкувер, Канада, 24 декабря 2018, 09:06 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 4:1.
В составе сборной России дубль оформил Григорий Денисенко, также отличились Клим Костин и Даниил Журавлёв. Единственную шайбу в составе швейцарцев записал на свой счёт Рамон Таннер.
Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря по 5 января в Канаде. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.
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