Кулибали станет самым высокооплачиваемым футболистом «Наполи»

Неаполь, Италия, , 08:48 — REGNUM Защитник «Наполи» Калиду Кулибали станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, Кулибали должен в ближайшее время продлить контракт с клубом. Стороны уже согласовали условия нового соглашения.

Отмечается, что по условиям договора зарплата 27-летнего защитника в «Наполи» составит €6 млн в год. Кроме того, в новом соглашении не будут прописывать сумму отступных, поэтому все желающие приобрести защитника должны будут договариваться с президентом клуба.

Добавим, что Кулибали перешёл в «Наполи» из бельгийского «Генка» в 2014 году. В текущем сезоне он сыграл 17 матчей в итальянской Серии А, в которых отдал две результативные передачи.

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