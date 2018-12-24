Биатлонистка Анастасия Кузьмина завершит карьеру после окончания сезона

Нове-Место-на-Мораве, Чехия, , 08:38 — REGNUM Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина планирует завершить спортивную карьеру после окончания нынешнего сезона. Об этом заявил муж и тренер спортсменки Даниэль Кузьмин после гонки в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

По его словам, этот сезон станет для Кузьминой последним. Она закончит свою карьеру после заключительного этапа Кубка мира, который пройдёт в конце марта в Норвегии.

Напомним, ранее Кузьмина, которая является трёхкратной олимпийской чемпионкой, одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

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