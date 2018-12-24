«Райо Вальекано» обыграл «Леванте» в матче чемпионата Испании

Мадрид, , 07:37 — REGNUM «Райо Вальекано» одержал победу над «Леванте» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Райо Вальекано» вышел вперёд на 23-й минуте матча после того, как защитник «Леванте» забил мяч в свои ворота. На 60-й минуте полузащитник «Леванте» Рубен Рочина сравнял счёт.

«Райо Вальекано» смог вырвать победу в матче благодаря голу нападающего Рауля де Томаса на 67-й минуте.

На сегодняшний день «Райо Вальекано» занимает 19-е место в чемпионате Испании, в активе команды 13 очков после 17 матчей. «Леванте» идёт на 10-м месте, имея в активе 22 очка после 17 игр.

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