Передача Черышева помогла «Валенсии» обыграть «Уэску»

Валенсия, Испания, , 07:29 — REGNUM «Валенсия» одержала победу над «Уэской» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт на 25-й минуте матча открыл полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо после передачи Дениса Черышева. На 72-й минуте форвард «Уэски» Хуан Эрнандес сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Валенсия» смогла вырвать победу в матче. На четвёртой добавленной минуте победный гол забил Кристиано Пиччини.

На сегодняшний день «Валенсия» занимает восьмое место в чемпионате Испании, в активе команды 22 очка после 17 матчей. «Уэска» идёт на 20-м месте, имея в активе восемь очков после 17 игр.

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