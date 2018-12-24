«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

Лондон, , 07:20 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над «Эвертоном» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Тоттенхэм» по дублю оформили полузащитник Сон Хен Мин и нападающий Гарри Кейн. Также отличились Деле Алли и Кристиан Эриксен.

В составе «Эвертона» точными ударами отметились Тео Уолкотт и Гилфи Тор Сигурдссон.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает третье место в Английской премьер-лиге, в активе команды 42 очка после 18 матчей. «Эвертон» идёт на 11-м месте, имея в активе 24 очка после 18 игр.

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