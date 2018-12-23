Жорди Альба о новом контракте: все зависит не только от меня, но и от клуба

Барселона, Испания, , 16:02 — REGNUM Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жорди Альба рассказал о переговорах с руководством команды о подписании нового контракта, его слова приводит 23 декабря испанское газета Marca.

«Все зависит не только от меня, но и от клуба», — заявил футболист и добавил, что он пришел в клуб не ради заработка денег, а ввиду того, что хотел играть здесь. Также Альба отметил, что для продления контракта ему недостаточно просто назвать себя классным игроком, очень большое значение имеет его игра.

Кроме этого футболист заявил, что последним днем переговоров о продлении его контракта с «Барселоной» будет дата окончания его текущего контракта.

Отметим, Жорди Альба играет за «Барселону» с 2012 года и в нынешнем сезоне провел за клуб в испанском футбольном чемпионате 17 игр. В ни он отметился одним мячом и четырьмя голевыми передачами.