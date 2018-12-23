Рамос о свисте в его адрес: мне не совсем понятна реакция болельщиков

Абу-Даби, , 15:57 — REGNUM Капитан футбольного клуба из Мадрида «Реал» Серхио Рамос прокомментировал свист в его адрес с трибун во время игры его команды с клубом «Аль-Айн» в рамках матча финала клубного чемпионата мира, его слова приводит 23 декабря El Mundo Deportivo.

«Мне была не совсем понятна реакция болельщиков», — заявил Рамос и добавил, что, по его мнению, людям стоит уважать именитых футболистов. Также капитан «Реала» добавил, что его команда готова к борьбе за все титулы, а значит её никогда нельзя сбрасывать со счетов, так как «Реал» хорош во всех турнирах.

Отметим, во время матча между мадридским «Реалом» и командой «Аль-Айн» на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби, проходившем 22 декабря и завершившемся со счетом 4:1 в пользу «Реала», публика освистала Серхио Рамоса за то, что он нанёс повреждение форварду мерсисайдцев Мохамеду Салаху в матче финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 с «Ливерпулем» (3:1 в пользу «Реала»).