«Локомотив» выиграл у «Зенита» в волейбольном чемпионате России

Новосибирск, , 15:54 — REGNUM Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» оказался сильнее команды из Санкт-Петербурга «Зенит» в матче девятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, сообщает 23 декабря Sport 24.

Встреча проходила в Новосибирске и закончилась со счетом по партиям 3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 25:17) в пользу хозяев, которые достаточно уверенно одержали эту победу.

По итогам игры «Локомотив» с 20 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по волейболу среди команд мужчин Суперлиги, а санкт-петербургский клуб с 16 очками расположился на шестой строчке.

В следующем туре «Зенит» 26 декабря поедет в гости к «Уралу», а «Локомотив» также на выезде сыграет матч с «Кузбассом» из Кемерово.