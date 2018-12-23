Гараничев выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место

Нове-Место-на-Мораве, Чехия, , 15:44 — REGNUM Российский биатлонист Евгений Гараничев занял третье место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в чешском Нове-Место, сообщает 23 декабря Сhampionat.com.

Первое место в соревнованиях занял норвежский спортсмен Йоханнес Бё, чей победный результат составил 37 минут 25,2 секунды без единого промаха. На втором месте представитель Франции Кентен Фийон-Майе, чье отставание от лидера составило +46,5 секунды с двумя промахами.

Евгений Гараничев также как и лидер ни разу не промахнулся по ходу дистанции и его отставание от первого результата составило +54,1 секунды.

Остальные российские биатлонисты не вошли в десятку лучших, самый заметный результат тут у Александра Логинова — 15-е место при 2 минутах 16,2 секундах отставания от лидера и шести промахах.

Отметим, Евгений Гараничев является трехкратным чемпионом Европы, а также бронзовым призером олимпиады 2014 года в индивидуальном зачете.