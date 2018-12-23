Гараничев выиграл бронзу в масс-старте на этапе КМ в Нове-Место

Нове-Место-на-Мораве, Чехия, , 15:02 — REGNUM Российский биатлонист Евгений Гараничев выиграл бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Гараничев без промахов прошёл все огневые рубежи и отстал от победителя на 54,1 секунды.

Победителем гонки стал норвежский спортсмен Йоханнес Бё, время которого на финише составило 37 минут 25,2 секунды. Бё также не допустил промахов в стрельбе.

Вторым стал француз Кентен Фийон-Майе, который допустил два промаха и отставший от победителя на 46,5 секунды.

Из других российских биатлонистов Александр Логинов финишировал на 15-м месте, Дмитрий Малышко стал 22-м, а Матвей Елисеев занял последнее 30-е место.

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