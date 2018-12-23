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Денис Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Уэской»

Спорт

«Валенсия» занимает 14-е место в чемпионате Испании по футболу с 19 очками в 16 играх

Валенсия, Испания, 23 декабря 2018, 15:34 — REGNUM  Российский полузащитник испанского клуба «Валенсия» Денис Черышев заявлен в стартовый состав его команды на матч с футболистами «Валенсии» в пресс-служба «Валенсии».

Полный состав «Валенсии» выглядит следующим образом: Санти Мина, Родриго, Денис Черышев, Даниэль Парехо, Даниэль Васс, Карлос Солер, Хосе Гайя, Муктар Диакаби, Эсекьель Гарай, Кристиано Пичини и голкипер Нету.

Отметим, «Валенсия» занимает 14-е место в чемпионате Испании по футболу с 19 очками в 16 играх, «Уэска» с 8 — на последнем, 20-м.

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Футбол
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