Денис Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Уэской»

Валенсия, Испания, , 15:34 — REGNUM Российский полузащитник испанского клуба «Валенсия» Денис Черышев заявлен в стартовый состав его команды на матч с футболистами «Валенсии» в пресс-служба «Валенсии».

Полный состав «Валенсии» выглядит следующим образом: Санти Мина, Родриго, Денис Черышев, Даниэль Парехо, Даниэль Васс, Карлос Солер, Хосе Гайя, Муктар Диакаби, Эсекьель Гарай, Кристиано Пичини и голкипер Нету.

Отметим, «Валенсия» занимает 14-е место в чемпионате Испании по футболу с 19 очками в 16 играх, «Уэска» с 8 — на последнем, 20-м.