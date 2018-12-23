«Ювентус» выигрывает у конкурентов борьбу за Рэмси

Лондон, , 15:33 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» идет на первом месте в борьбе за полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмси, сообщает 23 декабря сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным сайта, полузащитником также заинтересовался миланский «Интер», однако Рэмси запросил в клубе слишком высокую зарплату. Также интересуется 27-летним валлийцем клуб «ПСЖ», однако в данном случае сам Рэмси не уверен, что он хотел бы продолжить свою карьеру игрока в клубе из Парижа.

Действующий контракт 27-летнего хавбека с «Арсеналом» из Лондона рассчитан до лета 2019 года и руководство команды так и не смогло договориться с Рэмси об условиях его продления.

В текущем сезоне Рэмси сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал семь результативных передач.