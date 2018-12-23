Главный тренер «Ювентуса»: мы ещё ничего не выиграли

Турин, Италия, , 15:07 — REGNUM Главный тренер футбольного туринского клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри дал своей комментарий по поводу победы его подопечных в матче 17тура чемпионата Италии над командой «Рома», его слова приводит 23 декабря Football Italia.

«Мы — чемпионы зимы, но мы еще ничего не выиграли», заявил Аллегри и добавил, что его клубу крайне важно иметь большой запас очков от преследующего его в чемпионате Италии клуба «Наполи». Также главный тренер «Ювентуса» считает, что игра с «Ромой» получилась хорошей из-за организованности команды, которая не дала вратарю команды-оппонента сидеть сложа руки. «Ювентус» должен был увеличивать свое преимущество, так как римский клуб демонстрировал хорошую борьбу и больше владел мячом во втором тайме.

«Но мы не дали им шансов. Я бы сказал, что это была заслуженная победа», заключил Массимилиано Аллегри.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 22 декабря, туринский клуб «Ювентус» одержал победу на своем поле над командой «Рома» в матче 17-го тура чемпионата Италии со счётом 1:0.