Женская сборная России вышла в финал турнира по керлингу в Японии

Токио, , 14:04 — REGNUM Женская российская сборная по керлингу стала одним из финалистов международного турнира, проходящего в Каруидзаве (Япония), сообщает 23 декабря Сhampionat.com.

В составе российской команды выступают Анна Сидорова (капитан), Юлия Гузеева, Юлия Портунова и Маргарита Фомина. В полуфинале российские спортсменки победили со счетом 7:4 японскую сборную.

Соперником российской команды по финалу станет ещё одна сборная команда Японии (капитан Саяка Йосимура) и она состоится позднее 23 декабря.

В международном женском турнире по керлингу участвует 15 сборных из России, Канады, Шотландии, Южной Кореи и Японии. В турнире было два этапа — групповой, три группы по пять команд и плей-офф, в который вышли восемь лучших.