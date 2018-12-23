Иван Чехович может пропустить молодежный ЧМ-2019 по хоккею из-за травмы

Москва, , 13:59 — REGNUM Нападающий молодежной сборной России Иван Чехович может пропустить молодежный чемпионат мира 2019 года (U20) по причине травмы, сообщает 23 декабря «Спорт-Экспресс».

По данным портала, сам игрок рассказал о том, что он получил травму спины во время тренировки со штангой в спортивном зале. Ввиду данного обстоятельства его, вероятнее всего, не включат в заявку на турнир, которая должна быть объявлена 24 декабря после контрольной игры российской сборной со сборной Швейцарии.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдет в Ванкувере и Виктории (Канада) с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.

Отметим, Иван Чехович считается одним из лучших бомбардиров в юниорской лиге Квебека.