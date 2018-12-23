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Артем Подшендялов перешел в «Нефтехимик»

Спорт

Нападающий Артем Подшендялов продолжит свою игровую карьеру в составе нижнекамского хоккейного клуба

Нижнекамск, Татария, 23 декабря 2018, 13:53 — REGNUM  Нападающий Артем Подшендялов продолжит свою игровую карьеру в составе нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик», сообщает 23 декабря пресс-служба команды.

Также сообщается, что форвард будет выступать за «Нефтехимик» под номером 25.

29-летний форвард сыграл в КХЛ 184 матча за свою игровую карьеру, в которых набрал 73 (34 шайбы + 39 голевые передачи) очка.

Нынешний сезон Артём Подшендялов начал в составе клуба «Сочи», за который сыграл пять игр, однако не сумел записать в них на свой счет никаких результативных действий. Также ранее хоккеист выступал за владивостокский «Адмирал», «Спартак» и московское «Динамо».

Отметим, нижнекамский хоккейный клуб в настоящее время находится на десятом месте в турнирной таблице восточной конференции КХЛ с 34 очками в 41 матче. Команде нужно пять очков для того чтобы попасть в плей-офф.

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