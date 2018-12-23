Кучеров и Ковальчук признаны лучшими игроками дня в НХЛ

Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 23 декабря сообщается на сайте лиги.

Кучеров набрал пять очков, забросив шайбу и отдав четыре результативные передачи, в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). Он впервые в карьере набрал пять очков в одном матче.

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Второй звездой стал форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук, который вернулся на лёд после травмы. Он оформил дубль в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2). Победный гол Ковальчук забил в овертайме.

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Замкнул тройку вратарь «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, который сыграл на ноль в матче с «Ванкувер Кэнакс» (1:0), отразив 40 бросков по своим воротам.