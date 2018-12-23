Эден Азар признан в Бельгии лучшим спортсменом 2018 года

Брюссель, , 12:55 — REGNUM Полузащитник футбольного английского клуба «Челси» и бельгийской футбольной сборной Эден Азар признан на родине лучшим спортсменом 2018 года, сообщает 23 декабря бельгийская газета HLN.

По данным издания, Азар признан лучшим спортсменом уходящего года по итогам голосования среди журналистов. В нем он опередил таких бельгийских спортсменов как марафонца Кена Нерта, являющегося победителем чемпионата Европы по легкой атлетике, и обладателя одной из олимпийских наград зимней олимпиады 2018 года в Пхенчхане конькобежца Барта Свингса.

Азар стал третьим футболистом в голосовании за лучшего спортсмена года в Бельгии за последние пять лет. До него в 2014 и 2015 году лучшими бельгийскими спортсменами были признаны соответственно Тибо Куртуа и Кевин де Брейне.

Отметим, Эден Азар был капитаном бельгийской футбольной сборной на чемпионате мира 2018 года в Москве, где его команда стала обладателем бронзовых наград.