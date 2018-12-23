Вице-президент «Монако»: клуб не заслужил такой ситуации

Монако, , 12:45 — REGNUM Вице-президент футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев разочарован проигрышем команды в матче 19-го тура чемпионата Франции от команды «Генгам» и считает, что его команда не заслужила подобной ситуации. Его слова приводит 23 декабря Матч ТВ.

По словам Васильева, в настоящее время в команде наблюдается тяжелый кризис и проигрыш от «Генгама» — это очень плохой результат и у руководства есть понимание, что ситуация крайне тяжелая.

Также, как считает вице-президент «Монако», хорошо, что сейчас наступит пауза для анализа ситуации и определения тех, с кем клуб останется. До матча с «Генгамом» Вадим Васильев считал, что команде надо не более двух новичков, но теперь он понимает, что ошибался.

«Я понимаю фанатов. Нам нужно действовать, потому что такой ситуации «Монако» не заслужил», — заключил вице-президент футбольного клуба.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао заявил о необходимости приобретения командой новых игроков потому что в данный момент команда играет в резервном составе.