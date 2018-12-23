Главный тренер «Барселоны»: мы играли с «Сельтой» без сложностей

Барселона, Испания, , 11:57 — REGNUM Главный тренер футбольного испанского клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде дал комментарий по поводу игры своих подопечных с командой «Сельта» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Его слова 23 декабря приводит газета El Mundo Deportivo.

По словам Вальверде, игра с «Сельтой» напомнила ему матч «Барселоны» с командой клуба «Вильярреал», потом что соперник также, как и в игре с «Вильярреалом», постоянно безуспешно пытался лишить игроков «Барселоны» пространства в центре поля. При этом, как считает главный тренер «Барселоны», то, что во втором тайме матча в игре команды появились проблемы с длинными передачами, не находившими своих адресатов, игра все равно шла без особых сложностей, так как оборона его команды хорошо делала свое дело.

«Сейчас мы не в лучшей форме. Наш пик был в матчах с «Реалом», «Интером», «Тоттенхэм Хотспур. Впрочем, у нас всё хорошо, продолжаем двигаться дальше», — заключил Эрнесто Вальверде.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее команда «Барселона» обыграла всухую футболистов «Сельты» в матче 17-го тура испанского чемпионата по футболу и вышла по итогам встречи на первое место в турнирной таблице с 37 очками в активе.