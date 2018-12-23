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Кейн Веласкес подписал с UFC контракт на 4 боя

Спорт

Первый бой, предположительно, запланирован на 17 февраля 2019 года

Вашингтон, 23 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  Экс-чемпион UFC (абсолютного бойцовского чемпионата) в тяжелом весе боец смешанного стиля из США Кейн Веласкес подписал новый контракт с организацией, сообщает 23 декабря ESPN со ссылкой на слова президента UFC Даны Уайта.

Известно, что контракт Веласкеса рассчитан на 4 боя и первый из них, предположительно, запланирован на 17 февраля 2019 года. В нем Веласкесу предстоит встреча с бойцом смешанного стиля из Франции Франсисом Нганну.

На счету Веласкеса 16 боев в смешанных видах единоборств, из которых 14 он выиграл. У его будущего соперника 15 боев, в которых он победил 12 раз.

Отметим, последний раз Кейн Веласкес дрался в UFC в июле 2016 года, тогда он победил нокаутом Трэвиса Брауна.

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Смешанные единоборства
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