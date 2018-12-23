Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Торонто»

Филадельфия, США, , 11:06 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Торонто Рэпторз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 126:101.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Паскаль Сиакам, набравший 26 очков.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Торонто» идёт на первом месте.

«Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — «Торонто Рэпторз» (Торонто) — 126:101 (29:36, 26:35, 30:29, 20:22).

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