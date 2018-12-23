«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в матче НБА

Окленд, США, , 10:58 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 120:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал защитник Уэсли Мэттьюс, набравший 25 очков.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Даллас» идёт на 18-м месте.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Даллас Маверикс» (Даллас) — 120:116 (28:30, 36:26, 31:30, 26:29).

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