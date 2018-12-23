Канадский боксёр Адонис Стивенсон вышел из комы

Оттава, , 10:48 — REGNUM Канадский боксёр Адонис Стивенсон вышел из состояния искусственной комы, в которую был введён после боя с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом сообщает Boxing Scene.

По словам подруги боксёра Симоны Год, Стивенсон восстанавливается и проходит лечение.

«Адонис — чемпион мира и ту же силу и решимость он демонстрирует в стремлении к выздоровлению», — заявила Год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Стивенсон проиграл нокаутом в поединке против украинского боксёра Александра Гвоздика. После боя он был госпитализирован и введён в состояние искусственной комы из-за опасности кровоизлияния в мозг.

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