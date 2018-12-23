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Уайт победил Чисору нокаутом и защитил два титула

Спорт

Уйат нокаутировал Чисору в 11-м раунде

Уайт победил Чисору нокаутом и защитил два титула
Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Лондон, 23 декабря 2018, 10:58 — REGNUM  Американский боксер Диллиан Уайт победил своего соотечественника Дерека Чисору и отстоял этой победой свои второстепенные титулы WBC Silver и WBO International, сообщает 23 декабря Сhampionat.com.

Бой завершился нокаутом Уайта, отправившего в него своего оппонента в 11-м раунде. Данная победа кроме того, что позволила Уайту защитить два второстепенных титула, также сделала его претендентом на бой с обладателем титулов чемпиона WBO, IBF и WBA британцем Энтони Джошуа.

Отметим, это второй бой между Чисорой и Уйатом, в первом — который проходил в 201 году, победу раздельным решением судей также одержал Диллиан Уайт.

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