Воскресенье, 23 Декабря 2018 года
10:51:40 МСК

Чарло отстоял титул временного чемпиона WBC, победив Коробова

Спорт

Поединок состоялся в Бруклине (Нью-Йорк, США) в рамках вечера бокса

Нью-Йорк, США, 23 декабря 2018, 10:32 — REGNUM  Российский боксер Матвей Коробов уступил американцу Джермалло Чарло в бою за титул временного чемпиона WBC, сообщает 23 декабря Sport 24.

Поединок состоялся в Бруклине (Нью-Йорк, США) в рамках вечера бокса. В начале поединка лидерство было за российским боксером, однако по ходу американец выровнял ситуацию на ринге и, воспользовавшись тем, что российский боксер немного просел физически, оставил за собой концовку боя.

В итоге все три судьи единогласным решением отдали победу Джермалло Чарло со счетом — 116:112, 119:109 и 116:112.

Отметим, это второе поражение Коробова в 28 боях и вторая его неудачная попытка завоевать пояс. На счету американца 28 побед без единого поражения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бокс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить