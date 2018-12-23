Воскресенье, 23 Декабря 2018 года
10:30:08 МСК

Радулов забросил победную шайбу в матче «Далласа» с «Миннесотой»

Спорт

Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1

Радулов забросил победную шайбу в матче «Далласа» с «Миннесотой»
DalStars9
Хоккеист команды «Даллас Старз»

Сент-Пол, США, 23 декабря 2018, 10:00 — REGNUM  «Даллас Старз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Далласа» российский нападающий Александр Радулов забросил победную шайбу в овертайме, а также отметился результативной передачей, после которой отличился Джейми Бенн.

В составе «Миннесоты» точным броском отметился Джейсон Цукер.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 39 очков в 36 матчах. «Миннесота» идёт на 20-м месте, в активе команды 37 очков в 35 играх.

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Даллас Старз» (Даллас) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1).

Читайте также: «Тампа» победила «Эдмонтон» благодаря пяти очкам Кучерова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить