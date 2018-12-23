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Дубль Ковальчука принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Сан-Хосе»

Спорт

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2

Дубль Ковальчука принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Сан-Хосе»
Doug Kerr
Хоккейный матч

Сан-Хосе, США, 23 декабря 2018, 09:24 — REGNUM  «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил российский нападающий Илья Ковальчук, который вернулся на лёд после травмы. Также отличился Алекс Иафалло.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились Лукаш Радил и Джо Пваелски.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 29 очков в 36 матчах. «Сан-Хосе» идёт на 10-м месте, в активе команды 44 очка в 37 играх.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1).

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