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«Бостон» одержал победу над «Нэшвиллом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

Бостон, США, 23 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  «Бостон Брюинз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Патрис Бержерон. Также отличились Брэд Маршан, Давид Пастрняк и Шон Курали.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились Райан Джохансен и Кайл Туррис.

На сегодняшний день «Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 44 очков в 36 матчах. «Нэшвилл» идёт на седьмом месте, в активе команды 46 очков в 37 играх.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 5:2 (1:0, 0:1, 4:1).

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